Super RTL 06:25 bis 06:35 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und die Bombenwürmer GB, IRL, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Im Okto-Labor gibt es einen Kurzschluss und nur noch die Notstromversorgung funktioniert. Käpt'n Barnius, Kwasi und Peso machen sich mit neuen Elektrokabeln auf den langen Weg zu Trixie, Dana und Sebastian im Okto-Labor auf dem Boden eines Tiefseegrabens. Unterwegs sehen die drei Helden plötzlich grellgrüne Lichtblitze in der absoluten Dunkelheit. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollen, werden sie unerwartet von Bombenwürmern angegriffen. Schnell vermitteln die Oktonauten den Tierchen, dass sie keine Feinde, sondern Freunde sind. Und als diese können sie den Bombenwürmern unmittelbar helfen, denn einer von ihnen wird vermisst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts

