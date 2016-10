RTL Plus 06:25 bis 07:10 Dokusoap Das Familiengericht D 2004 Stereo Merken Bei RTLplus tagt 'Das Familiengericht'. Mit dieser Gerichtsserie erwartet den Zuschauer ein spannendes und emotionsgeladenes Format. Regelmäßig können die Zuschauer hautnah verfolgen, wenn die streitenden Parteien in vertraulichen Gesprächen mit ihren Anwälten die richtige Strategie erörtern und anschließend in die Verhandlung gehen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Frank Engeland (Richter), Barbara von Minckwitz (Anwältin), Matthias Klagge (Anwalt) Originaltitel: Das Familiengericht

