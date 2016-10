RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Doppelpack D 1998 Merken Im städtischen Krematorium machen die Mitarbeiter einen makaberen Fund: Im Sarg einer alten Frau liegt plötzlich eine zweite Leiche - ein nacktes junges Mädchen. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Sie können die Leiche nicht identifizieren, wissen auch nicht, wie sich jemand Zutritt zum Krematorium verschafft haben könnte. Erst als Gerichtsmediziner Dr. Duhler die eingravierten Initialen der Frau in ihren Kontaktlinsen entdeckt, kommen die Beamten einen Schritt weiter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Uwe Fellensiek (Peter Wolniak) Britta Schmeling (Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Gerhart Lotze) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Ursula Diestel (Marianne Schmidt) Ludger Pistor (Günther Schmidt) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Peter Balke, Ulrich Hipler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 204 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 131 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 89 Min. Navy CIS

Krimiserie

Sat.1 23:30 bis 00:25

Seit 54 Min.