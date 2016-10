RTL Plus 21:50 bis 22:40 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Der Unfall D 1998 Merken Kehler und Wolniak werden zu einem Unfall an einer einsamen Landstraße gerufen. Was zunächst wie ein Unglücksfall aussieht, stellt sich als Verbrechen heraus: Das Opfer, Hanno Ludwig, war bereits tot, als sich der Wagen überschlug und in Flammen aufging. Das Opfer leitete eine betrügerische Unternehmensberatung und wollte sich mit einer immensen Geldsumme ins Ausland absetzen. Doch wo ist das Geld? Weder die Witwe des Opfers, Corinna, noch Ludwigs Angestellte können eine Antwort geben. Lothar Palme, der Prokurist der Firma, ist seit dem Unfall spurlos verschwunden. Weiß er mehr? Und was hat Chefsekretärin Isabella Nogara, die Geliebte von Palme, mit der ganzen Sache zu tun? Kehler und Wolniak beschließen, Isabella zu beschatten. Die Sekretärin führt sie tatsächlich zu einem Versteck. Das Unglaubliche: Statt den vermissten Prokuristen mit der Beute zu finden, stöbern sie dort den tot geglaubten Hanno Ludwig auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Uwe Fellensiek (Peter Wolniak) Britta Schmeling (Staatsanwältin Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) Karin Boyd (Isabella Nogara) Rainer Winkelvoss (Hermann Wagner) Manfred Zapatka (Hanno Ludwig) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Georg Marioth