RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Der Mörder in dir D 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken "Die Viper" ist der Codename für einen maskierten Einzeltäter, der schnell und entschlossen im Kiez-Milieu tötet und dann spurlos verschwindet. Fünf Morde in elf Jahren, keine Beweise und bislang nur ein Verdacht: "Die Viper" könnte ein Polizeibeamter sein. Als Sabrina und Ellen zusammen mit ihren Kollegen den aggressiven Rainer Behrmann verhören, der vorgibt beim letzen Mordanschlag den Fluchtwagen der Viper gesehen zu haben, belastet dieser in seinem Geständnis den Polizeibeamten Winter schwer. Winter soll ein wichtiges Indiz zur Überführung der "Viper" unterschlagen haben. Für die Kollegen des KK15 ist dies allerdings ein absurder Gedanke. Doch der Staatsanwalt Gericke macht Druck und droht eine interne Ermittlung an. Jensen beauftragt Sabrina und Ellen, Winter zu überprüfen und im besten Falle Entlastungsmaterial zu suchen. Für Sabrina ist Winters Unschuld bald bewiesen. Stur verfolgt sie den Edelpuffbesitzer Benthin, dessen angestellte Prostituierte Nana seit Wochen verschwunden ist - ein Fall, den sie von Winter übernommen hat. Unterdessen lässt Ellen bei der Recherche von Winters Alibi nicht locker und stößt tatsächlich auf einige Ungereimtheiten. Aber auch Sabrina, die, nachdem die vermisste Nana ermordet aufgefunden wurde, Benthin mehr und mehr in die Enge treibt, muss entdecken, dass Winter "dunkle Seiten" hat. Am Ende stehen beide Frauen vor einer unfassbaren Wahrheit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Jürgen Schornagel (Winter) Gerhard Garbers (Jensen) Jockel Tschiersch (Dilba) Jürgen Janza (Ahlers) Hannes Hellmann (Thomas Benthin) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Markus Imboden Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Achim Hasse