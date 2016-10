VOX 22:55 bis 23:50 Dokumentation Fürst Heinz Das Schmuck-Start-up Stilnest aus Berlin D 2016 16:9 Merken Auf Big Business hofft diesmal auch das Schmuck-Start-up Stilnest aus Berlin und wendet sich hilfesuchend an den Fürsten. Stilnest produziert modernen Schmuck und vertreibt ihn online. Das Besondere an ihrem Business: Sie entwerfen die Schmuckkollektionen nicht selbst, sondern suchen weltweit nach talentierten Trendsettern wie Youtube Stars, Bloggern und Personalities mit dem Ziel, sie als Schmuckdesigner unter Vertrag zu nehmen! Auch wenn die Founder Julian Leitloff und Florian Krebs schon großen Erfolg haben, wollen sie ihren Vertrieb noch weiter ausbauen und brauchen dazu Tipps vom Fürsten. Deshalb laden sie die Wittgensteins zu sich nach Berlin ein und bieten ihnen einen Deal an: Der Fürst und seine Frau sollen als royale Trendsetter die nächste Schmuckkollektion designen und werden dafür am Erfolg beteiligt. Der Fürst und die Fürstin als Schmuckdesigner? Eine spannende neue Aufgabe für das Paar! Der Fürst hat selber klein angefangen und weiß: Erfolg und Scheitern liegen manchmal näher beieinander, als man denkt. Genau deshalb tritt er bei einer der beliebten Fuck-Up-Nights in Leipzig auf, einer Veranstaltung bei der Unternehmer offen über ihre Misserfolge sprechen. Dort lernt er auch die flippige Martina kennen. Die Wahlberlinerin ist mit ihrem Torten-Business in die Insolvenz geschlittert! Auch jetzt noch, Jahre nach ihrem Scheitern, hat sie immer noch einen riesigen Berg Schulden. Der Fürst und seine Frau nehmen sich Zeit für Martina und begleiten sie in ihre Heimatstadt Berlin. Sie zeigt ihnen ihr altes Café, lässt sie von ihren süßen Kreationen kosten und hofft auf wertvolle Tipps vom Fürsten. In einem Jahr läuft ihre Privatinsolvenz aus, dann will sie wieder einsteigen ins Tortenbusiness - diesmal aber erfolgreich! Ob Heinz von dieser Idee begeistert sein wird? Will sie den gleichen Fehler noch einmal begehen? Auch wenn der Fürst nichts lieber mag als Sahnetorten, in Businessfragen ist er unbestechlich und nimmt garantiert kein Blatt vor den Mund! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heinz von Sayn-Wittgenstein Gäste: Gäste: Julian Leitloff, Florian Krebs Originaltitel: Fürst Heinz

