Oscar & Trudie: Oscar & Trudie heißt die Firma, die Stefanie Hofbauer (36) und Thomas Steinbach (37) den "Löwen" vorstellen wollen. Das Paar aus Österreich hat viel gemeinsam: Beide kommen aus Unternehmerfamilien und sind große Tierliebhaber. Wann immer es geht, sind sie mit ihrem Sohn und ihren Hunden in der Natur unterwegs. Auf Familienfotos sind die Vierbeiner natürlich immer mit dabei - das ist schon seit Generationen so. Was sich seit Großmutters Zeiten aber geändert hat, ist das Hundefutter. Stefanie und Thomas beschlossen deshalb ein Hundefutter auf den Markt zu bringen, das regional und nach Bio-Standard hergestellt wird. Von der ersten Idee bis zum Verkaufsstart vergingen drei Jahre. 70.000 Euro flossen in ihr Start-up. Seit Ende 2015 sind drei Sorten Hundefutter im Glas über den eigenen Online-Shop und Fachhändler erhältlich. Die ersten Verkäufe ließen nicht lange auf sich warten. Aber natürlich ist die Konkurrenz groß und der Markt hart umkämpft. Um hier bestehen zu können, benötigen die beiden Wiener einen starken Partner, der weiß, wie der Handel funktioniert und sie mit Know-how sowie Geld unterstützt. Von den Investoren in der "Höhle der Löwen" erhoffen sich Stefanie und Thomas 100.000 Euro. 20 Prozent ihrer Firmenanteile würden sie dafür abtreten. Ob man die "Löwen" wohl auch mit Hundefutter begeistern kann? SuckIt: Mit einer kühlen Erfrischung wagen sich Max Scharpenack (30) und sein Geschäftspartner Elvir Omerbegovic (37) in 'Die Höhle der Löwen'. Die Idee zu dem Eis mit Schuss kam Max, als er in einer heißen Clubnacht auf der Suche nach Abkühlung zu einem Eiswürfel griff: Wieso sollte man Drink und Abkühlung nicht miteinander verbinden? Nach einigen Experimenten fand der Kölner schließlich heraus, wie man das alkoholische Eis am besten mischt, damit es friert und schmeckt. Heute, rund zwei Jahre später, verkauft Max die fünf populärsten Party- und Clubgetränke als Wassereis: Rum Orange, Strawberry Daiquiri, Gin Tonic, Vodka Energy und Melon Sour. Der 30-Jährige ist Gründer mit Leib und Seele, für ihn stand schon im Alter von 16 Jahre fest: "Irgendwann will ich mein eigenes Unternehmen führen." Auf der Suche nach einem Geschäftspartner stieß er auf Elvir Omerbegovic (37), Gründer des Musiklabels 'Selfmade Records': "Ich wollte schon länger in den Food Markt einsteigen. Max? Idee war einfach gut!" Gerade in Clubs und Bars oder auf Festivals ist SucktIt der Renner. Um die Marke international bekannt zu machen, benötigen die beiden ein Investment von 350.000 Euro. Dafür bieten sie den "Löwen" 10 Prozent der Unternehmensanteile an. Wie wird das alkoholische Wassereis bei den Investoren ankommen? SunnyBAG: Was tun gegen ständig leere Smartphone-Akkus? Eine umweltfreundliche Lösung bietet die Taschenkollektion von Stefan Ponsold (31) und Philip Slapar (22). Bei ihren SunnyBAGs wird mobile Energieversorgung mit erneuerbarer Energiegewinnung verbunden: Dünne und flexible Solarpanelen sind in einer Tasche oder einem Rucksack integriert und mit einem Akku verbunden. Die Aufladungszeit des Akkus variiert je nach Sonneneinstrahlung: Bei voller Sonne reichen zwei bis drei Stunden, bei leichter Bewölkung dauert eine vollständige Aufladung fünf bis sechs Stunden, bei bedecktem Himmel entsprechend länger. Alle SunnyBAGs der vier Linien Business, Faction, Smart und Outdoor wiegen unter zwei Kilogramm. Für ihr junges Unternehmen hoffen die beiden Gründer auf ein Investment von 200.000 Euro und bieten den "Löwen" dafür 10 Prozent Firmenanteile. Onkel Wolle: Für Katja (29) und Markus Lambrecht (29) aus Duisburg wird der Autokauf stets zur Herausforderung! Zweimal wurden sie schon über den Tisch gezogen: Das erste Auto hatte einen Unfallschaden von dem sie nichts wussten, beim zweiten waren die Bremsen kaputt. Das hat das Ehepaar viel Geld und Nerven gekostet - aber auf ein Auto verzichten können sie auch nicht. Beim dritten Autokauf nahmen sie deswegen Katjas Onkel "Wolle" mit. Der gelernte KFZ-Mechaniker hat das Auto begutachte