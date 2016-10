VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Katze Europäisch Kurzhaar "Tiger" / Zwergpudel "Anna-Lena" / Zwergkaninchen "Twix" / Hunde "Ted" und "Mara" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Katze Europäisch Kurzhaar 'Tiger': "Tiger" will seit zwei Wochen nicht mehr richtig fressen und schläft fast nur noch - absolut ernstzunehmende Symptome für Chefärztin Uta Rönneburg! Die Untersuchung zeigt: Der 16 Jahre alte Kater hat einen Tumor im Maul! Gutartig oder böse - das ist die alles entscheidende Frage. Die Tierärztinnen Dr. Melanie Langer und Ines Kussmann sollen den Patienten operieren. Bange Stunden für die Besitzer beginnen... Zwergpudel 'Anna-Lena': Ein dramatischer Entscheidungstag: Zwergpudeldame "Anna-Lena" ist heute erneut zur Kontrolle bei Chefarzt Dr. Dirk Remien. Die Hündin hat einen Blasenwandtumor, der schon seit einiger Zeit mit Medikamenten behandelt wird. Ein Ultraschall soll nun zeigen, ob das Zellenwachstum gestoppt werden konnte oder ob der Tumor weiter gewachsen ist. Wie steht es um die Hündin? Zwergkaninchen 'Twix': "Twix" macht seinem süßen Namen alle Ehre! Doch die Besitzerin des putzigen Zwergkaninchens ist sehr besorgt. Der Kleine pinkelt und trinkt extrem viel und der Verdacht auf eine Blasenentzündung liegt nahe. Vorsicht ist gut, Kontrolle ist besser - Tierärztin Uta Rönneburg geht auf Nummer sicher und schaut sich den kleinen Patienten im Röntgen genauer an... Hunde "Ted" und 'Mara': Klinikleiter Dr. Dirk Remien braucht heute starke Nerven, denn eine lang bekannte Tierbesitzerin und ihre Tochter sind mit ihrem Hund "Ted" im Anmarsch. Der Rüde hat eine Mittelmeerkrankheit aus seinem Heimatland Spanien mitgebracht. Heute soll gecheckt werden, ob Lunge oder Herz aufgrund der Krankheit Veränderungen aufweisen. Doch "Teds" Besitzerin und ihre Tochter sind beiden überzeugten Vegetarierinnen haben ordentlich Haare auf den Zähnen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik