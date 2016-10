SWR 08:20 bis 08:50 Reportage Leibspeise mal anders Waghäusel in der Kurpfalz D 2015 Stereo 16:9 Merken Spargel lockt Sternekoch Sören Anders in die Kurpfalz. Das königliche Gemüse sorgt von Mai bis Ende Juni für Gaumenfreuden. Am Johannitag ist die Spargelzeit offiziell vorbei. Sören Anders zieht mit seiner mobilen Küche an die Spargelstraße zwischen Schwetzingen und Rastatt. Vor dem einstigen Lust- und Jagdschlösschen, der Eremitage in Waghäusel, bereiten er und Galerist Rolf Heinzmann zwei Spargelvarianten zu. Grün-weißer Spargel mit Ziegenfrischkäse und einer Kräuterkombination von bis zu neun Kräutern à la Schönborn ist die Leibspeise des Kurpfälzers. Sören Anders serviert glasierten Spargel auf Rehrücken mit Buchteln in Erdbeer- und Rhabarberragout. Alle Zutaten wachsen im Umkreis von 25 Kilometern. Beim gemeinsamen Essen werden dann Tradition und Moderne verglichen. Das Herz des einst jüngsten deutschen Sternekochs Sören Anders schlägt für die Produkte aus der Region. Auf der Suche nach den "besten aus dem Südwesten" bereist er für die SWR Reihe "Leibspeise mal ANDERS" das Sendegebiet mit seiner mobilen Küche. Er trifft auf Hobbyköche, die auch im Zeitalter von Lieferservices und Fix-Tütchen auf ihre traditionellen Gerichte schwören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sören Anders Originaltitel: Leibspeise mal ANDERS

