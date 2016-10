SWR 22:30 bis 23:00 Comedy Freunde in der Mäulesmühle D 2016 2016-10-11 03:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Der erste Gast bringt Albin (Albin Braig) auf ein Thema, das für ihn durchaus wichtig ist. Für den Adel empfindet er immer noch eine gewisse Hochachtung. Ganz anders sein Chef. Karle (Karlheinz Hartmann) hat null Respekt vor dem "von" vor einem Namen. Dieses Thema wird bis ins Detail durchdiskutiert. Lutz von Rosenberg Lipinsky, der erste Künstler in der Sendung, hat das "von" und macht sich nichts daraus. Er ist in erster Linie Kabarettist mit interessanten Themen. Mit Hansy Vogt als alten Freund aus dem Dritten kommt ein neuer Gast in die Mäulesmühle. Das Multitalent versucht sich auch als Kabarettist und das mit großem Erfolg. Ein Augen- und Ohrenschmaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Lutz von Rosenberg-Lipinsky, Hansy Vogt, Herrn Stumpfes Zieh, Zupf Kapelle Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle