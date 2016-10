SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister Prost Käsar D 2016 2016-10-11 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom Fasching schwer angeschlagen kommt der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) am Morgen des Faschingsdienstags als Cäsar verkleidet ins Amtszimmer. Dass der Rosenmontagsball dem häuslichen Glück nicht zuträglich war, kann man leicht rückschließen. Doch er ist frisch verliebt und als Cäsar überzeugt, auch am Faschingsdienstagsball mit seiner Angebeteten weiterflirten zu können. Sein Amtsbote (Albin Braig) bringt ihm zur Stärkung sein Lieblingsessen, Backsteinkäse mit vielen Zwiebeln. Das nicht ohne Hintergedanken. Denn auch er hat auf die Angebetete ein Auge geworfen und will dem Bürgermeister die Chancen verderben, indem er ihn mit Stinkerkäse und Zwiebelgeruch aus dem Rennen wirft. Über die schwäbische Küche haben "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" ein Lied geschrieben, in dem unter anderen schwäbischen Spezialitäten auch der "Bachstoikäs" besungen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister

