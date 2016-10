SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Umpflanzen von Gartengewächsen / Kochoriginale: 2 Mann für alle Gänge - Linseneintopf mit Hirschfilet / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Internetsucht D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Umpflanzen von Gartengewächsen Mit Helmut Tränkle, Gärtnermeister aus Bad Krozingen Helmut Tränkle, Gärtnermeister aus Bad Krozingen ist heute bei Kaffee oder Tee zu Gast und zeigt, wie man Pflanzen an andere Stellen im Garten umpflanzen kann und was es dabei zu beachten gibt. Kochoriginale: 2 Mann für alle Gänge - Linseneintopf mit Hirschfilet Mit Sternekoch Harald Rüssel und Manuel Andrack Edel bereitet der Sternekoch das Hirschfilet zu. Mit Wacholderbeeren, Pimentkörnern, Sternanis, Knoblauch, Thymian, schwarzem Pfeffer, Salz und Butter wird das Filet in einen Mantel aus dünnem Bauchspeck gekleidet und behutsam in der Pfanne angebraten bzw. im Herd gegart. Als Beilage wählt der Küchenmeister ein Naturprodukt, das zu den ältesten Nutzpflanzen des Menschen gehört, das schon bei den alten Ägyptern als Grundnahrungsmittel hochgeschätzt war und über das sogar in der Bibel, im Alten Testament, berichtet wird: die Linse. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Internetsucht Mit Dr. Klaus Wölfling, Psychologe an der Psychosomatischen Klinik Mainz Wir nutzen es Tag für Tag, Stunde für Stunde. Ein Leben ohne Internet können sich heute die wenigsten vorstellen. Von den Jüngeren hat fast jeder sein Smartphone immer dabei. Und auch viele Ältere sitzen daheim stundenlang an ihrem Rechner zum Surfen. Wann sind wir aber davon abhängig? Der Psychologe Dr. Wölfling berät an der Universitätsklinik Mainz Internetsüchtige. Er erzählt von seinen Erfahrungen, erklärt die Merkmale der Abhängigkeit und zeigt auf, wie man Internetsucht therapieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Helmut Tränkle (Gärtnermeister aus Bad Krozingen), Harald Rüssel (Sternekoch), Manuel Andrack (Sternekoch), Dr. Klaus Wölfling (Psychologe an der Psychosomatischen Klinik Mainz) Originaltitel: Kaffee oder Tee