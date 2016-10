SWR 10:20 bis 10:50 Porträt Mensch Leute Die Patin - Regine und ihre Flüchtlingskinder D 2016 Stereo 16:9 Merken Regine Stachelhaus ist eine der wenigen Frauen, die es in die Vorstandsetage eines Dax-Unternehmens geschafft haben. Jetzt, im Ruhestand, begleitet sie den Alltag des 13-jährigen Borhan, der allein von Afghanistan nach Deutschland geflüchtet ist. Als Flüchtlingspatin hat die ehemalige Managerin bereits Erfahrung. Sie begleitete vor Jahren den 16-jährigen Kibrom Zereyohannes, der ohne Eltern oder Verwandte aus Eritrea nach Deutschland kam. Heute hat er eine Aufenthaltserlaubnis, das Abitur in der Tasche und studiert. Dass das so ist, hat Kibrom auch seiner Patin Regine Stachelhaus zu verdanken. Sie gab ihm ein Zuhause. "Was wir durch ihn und mit ihm erlebt haben, hat uns die Augen geöffnet", sagt sie heute. Deshalb beschließt Regine Stachelhaus vor einem Jahr, sich um ein zweites Patenkind zu kümmern. Über das Jugendamt lernt sie den 13-jährigen Borhan aus Afghanistan kennen. Durch ihre Erfahrungen mit Kibrom weiß sie: Der Anfang in Deutschland ist immer schwer. "Es ist wichtig, dass jemand den Flüchtlingskindern hilft, Hausaufgaben zu machen, mit ihnen in der Freizeit etwas unternimmt und ihnen das Gefühl gibt, in Deutschland willkommen zu sein", sagt Regine Stachelhaus. "Nur so können wir verhindern, dass sie sich enttäuscht abwenden oder kriminell werden." Borhan wirkt sehr verstört, will nicht von den Erlebnissen auf der Flucht und in seiner Heimat reden. Filmautorin Susanne Babila und ihr Team beobachten ein Jahr lang, wie sich Regine Stachelhaus und ihr neues Patenkind annähern. Wird sie erfahren, was Borhan auf der Flucht und in der Heimat erlebt hat? Wie wird sie einen Draht zu Borhan finden und werden die beiden eine Beziehung zueinander aufbauen? Die 30-minütige Reportagereihe "MENSCH LEUTE" stellt Menschen in den Mittelpunkt, deren Leben Einblicke in unbekannte Milieus und Arbeitswelten ermöglichen, die sich Herausforderungen stellen und die ihre bewegende Lebensgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mensch Leute

