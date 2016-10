Motorvision.TV 04:20 bis 04:50 Magazin Motorcycles Harley-Davidson Street Glide Special und Zero SR D 2016 Stereo 16:9 Merken Eine Mischung aus Reise-Dampfer und sportlichem Cruiser soll die Street Glide Special sein, neu im Programm von Harley-Davidson. Ob sie wirklich für Langstrecke und flotte Kurvenfahrt geeignet ist, zeigt unser Praxistest. Außerdem: Seit 1907 sind der weltberühmten Tourist Trophy auf der Isle of Man mehr als 240 Menschenleben zum Opfer gefallen. Wir zeigen die Gefahren und wie rund 2.000 freiwillige Marshals versuchen, das Rennen so sicher, wie möglich zu machen. Und: Der Marktführer bei Elektromotorrädern weltweit heißt Zero Motorcycles und kommt aus dem kalifornischen Santa Cruz. Dort entstehen E-Bikes, wie die sportlich-agile Zero SR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 260 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 195 Min. 24

Actionserie

kabel eins 04:05 bis 04:50

Seit 40 Min.