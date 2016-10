RTS Un 22:30 bis 00:15 Sonstiges Mafia Blues USA, AUS 1999 Untertitel Merken Ben Sobel, psychanalyste, s'étiole à force d'écouter les petites misères de patients sans envergure. A la suite d'un accrochage en voiture, il laisse sa carte à Jelly, le garde du corps de Paul Vitti, le plus célèbre des parrains de la côte Est. A quelques semaines d'une rencontre essentielle entre les responsables de l'organisation, Vitti est victime de nausées, d'étouffement, de crises d'angoisse et de cauchemars. Le truand vieillissant décide de faire appel à un psy, pour le remettre d'aplomb. Il contacte Sobel qui refuse. Mais la force de conviction de Vitti ne souffre pas de discussion. Dès lors, il poursuit son psy, le faisant appeler à tout moment, jour et nuit, tandis que le FBI approche Sobel pour qu'il balance Vitti. Même si les subtilités de l'art freudien échappent au parrain - il a vu son père se faire tuer sous ses yeux - il comprend, en s'effondrant en larmes, qu'il doit renoncer à ses activités pour se consacrer à son fils et à sa femme. Au meeting de l'Organisation, Vitti, soutenu par Ben, annonce qu'il se retire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Paul Vitti) Billy Crystal (Dr. Ben Sobel) Lisa Kudrow (Laura MacNamara Sobel) Chazz Palminteri (Primo Sidone) Kresh Novakovic ('50s Gangster) Bart Tangredi (Young Vitti Sr.) Michael Straka (Young Dominic Manetta) Originaltitel: Analyze This Regie: Harold Ramis Drehbuch: Kenneth Lonergan, Peter Tolan, Harold Ramis Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12

