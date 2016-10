RTS Un 15:05 bis 16:45 Sonstiges Romance à l'hôtel USA 2016 Merken Helen est propriétaire d'un charmant hôtel un peu désuet, le Forest Cove, déserté par les clients au profit de l'hôtel-spa de luxe tout proche. Jared, animateur d'une émission de téléréalité sur les hôtels, cherche un nouveau lieu et choisit le spa de luxe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leah Pipes (Diane McCarthy) Rick Malambri (Andy) Lindsay Wagner (Helen) René Ashton (Lynn) Emerson Brooks (Brian) Trey Carter (Jones) Adam Croasdell (Jared Blasco) Originaltitel: Change of Heart Regie: Stephen Bridgewater Drehbuch: Matt Marx, Joelle Sellner, Darren Bevill Musik: Robert Irving