Motorvision.TV 18:15 bis 18:45 Motorsport High Octane Vans Triple Crown of Freestyle Motocross USA 2010 Stereo 16:9 Bei einem Namen wie High Octane weiß man doch, dass es sich um ein TV-Programm handelt bei dem die Kolben heißlaufen. Heute wollen wir Eure Freestyle-Fantasie anregen mit dem Vans Triple Crown of Freestyle Motocross. Macht Euch mal bereit für ein paar riesengroße Sprünge in Indianapolis, Tacoma und St. Louis. Los gehts mit dem ersten Event in Indianapolis. Originaltitel: High Octane