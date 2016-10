Motorvision.TV 12:10 bis 12:40 Motorsport Classic Races Die Can-Am-Serie 1973 D 2013 Stereo 16:9 Merken Der Canadian-American Challenge Cup, kurz Can-Am genannt, war in den Jahren 1966 bis 1974 eine Serie von Sportwagenrennen in Nordamerika. Die technischen Regeln der Can-Am erlaubten praktisch unbegrenzte Möglichkeiten hinsichtlich experimenteller Materialien, Hubraum, Leistungssteigerung und Aerodynamik . So entstanden wahre Monster-Rennfahrzeuge mit weit über 1000 PS und enormen Höchstgeschwindigkeiten, welche für die Fahrer kaum noch beherrschbar waren. Classic Races zeigt die spannende Entwicklung bis zum finanziellen Untergang dieser Rennserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Races