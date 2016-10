ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 99 D 2005 Stereo Live TV Merken Werner Saalfeld findet den toten Andreas in der von außen verschlossenen Pferdebox. Kommissar Meyser gegenüber behauptet er jedoch, dass die Box geöffnet und der Vorfall offensichtlich ein Unfall war. Anschließend stellt er Cora zur Rede. Sie gibt zu, Andreas in Notwehr umgebracht zu haben und sagt, Andreas habe nicht nur Peter Mahler ermordet, sondern auch Katharina bedroht. Als die Ergebnisse der Spurensicherung beweisen, dass Andreas tatsächlich Peter Mahlers Mörder ist, scheint der Fall aufgeklärt. Laura ist verwirrt: Sie weiß zwar, dass Alexander ihr Bruder ist, aber deswegen ist die Anziehung nicht automatisch verschwunden - auch wenn sie sich schlecht dabei fühlt. Lars hingegen hofft, dass er jetzt eine neue Chance hat. Tanja, die Mikes Plan aufgedeckt hat, will sich rächen. So geht sie zum Schein auf Xavers Avancen ein. Im letzten Moment zieht Xaver die Notbremse. Anschließend schwindelt sie Mike vor, Xaver hätte ihr den Plan verraten und dann trotzdem eine heiße Nacht mit ihr verbracht. Mike ist am Boden zerstört und beschuldigt Xaver, ihn hereingelegt zu haben. Es kommt zum handfesten Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Florian Böhm (Mike Dreschke) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Brigitte Drodtloff