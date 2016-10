ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Vier Drillinge sind einer zu viel D 2014 2016-10-15 06:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die temperamentvolle Linda hat ihren Job als Chefredakteurin an den Nagel gehängt, um an der Seite des pensionierten Lateinlehrers Jakob das Leben zu genießen. Doch anstatt die Welt zu bereisen, heißt es für die beiden: Babysitting - denn ihre gestressten Kinder Leonie und Thomas geben ihre Drillinge ständig bei den Großeltern ab. So hatte Linda sich das nicht vorgestellt. Auch der geplanten Hochzeit des jungen Paares steht sie skeptisch gegenüber. Sie würde ihre Tochter lieber auf der Karriereleiter als vor dem Traualtar sehen. In dieser verzwickten Situation taucht dann auch noch eine längst verflossene Liebschaft von Thomas auf und präsentiert Jakob einen weiteren Enkel. Nun muss der arme Großpapa sich einiges einfallen lassen, um diese pikante Nachricht wenigstens bis nach der Hochzeit geheim zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Linda Rosenau) Günther Maria Halmer (Dr. Jakob Buchmann) Julia Brendler (Leonie Rosenau) Jens Atzorn (Thomas Buchmann) Kathrin von Steinburg (Betty Kasparek) Martin Feifel (Marius van Boonen) Felix Hellmann (Eddy de Vries) Originaltitel: Vier Drillinge sind einer zu viel Regie: Matthias Kiefersauer Drehbuch: Martin Douven Kamera: Thomas Etzold Musik: Rainer Bartesch Altersempfehlung: ab 6