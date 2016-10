Sky Atlantic HD 03:55 bis 05:00 Krimiserie Brotherhood Auf der Schattenseite USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rose (Fionnula Flanagan) entfacht zwischen ihren beiden Söhnen Tommy (Jason Clarke) und Michael (Jason Isaacs) einen Konflikt. Daraufhin lässt Michael (Jason Isaacs) einen großen Immobiliendeal von Tommy (Jason Clarke) platzen. Gangsterboss Freddie (Kevin Chapman) nimmt Kontakt zu Declan (Ethan Embry) auf und will bei der Polizei Unruhe stiften. Tommys Frau Eileen (Annabeth Gish) versucht, die kleinkriminellen Tätigkeiten ihrer Tochter zu vertuschen. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Originaltitel: Brotherhood Regie: Henry Bromell Drehbuch: Blake Masters, Henry Bromell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 260 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 195 Min. 24

Actionserie

kabel eins 04:05 bis 04:50

Seit 40 Min.