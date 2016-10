Sky Atlantic HD 23:00 bis 23:30 Serien In Treatment Sunil - Dienstag, 17:20 Uhr (7. Woche) USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul (Gabriel Byrne) findet heraus, dass sein Patient Sunil (Irrfan Khan) festgenommen wurde. Als er ihn aufsucht, wird bald klar, dass Sunil in seinen Therapiesitzungen ein paar falsche Fährten gelegt hat. - Außergewöhnliche Serie, die die Patientengespräche eines Psychotherapeuten belauscht. Grandios: Gabriel Byrne als Seelendoktor mit eigenen Verklemmungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Byrne (Paul) Irrfan Khan (Sunil) Originaltitel: In Treatment Regie: Paris Barclay Drehbuch: Adam Rapp Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 206 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 133 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 91 Min. Das Paradies

Dokumentation

ARTE 23:40 bis 00:50

Seit 46 Min.