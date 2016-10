Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Brennende Leidenschaft USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der Nacht mit Bill (Stephen Moyer) ist sich Sookie (Anna Paquin) sicher: Er ist der Richtige. Ihre Freunde und Kollegen sind von ihrer Entscheidung alles andere als begeistert. Tara (Rutina Wesley) hat wieder Ärger mit ihrer Mutter. Die glaubt, dass nur ein Exorzismus sie vom Alkohol befreien kann. Und Jasons (Ryan Kwanten) Abhängigkeit von Vampirblut nimmt unterdessen beängstigende Züge an. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Originaltitel: True Blood Regie: Marcos Siega Drehbuch: Chris Offutt Kamera: Romeo Tirone Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16