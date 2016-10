Sky Atlantic HD 10:30 bis 11:00 Comedyserie Hung - Um Längen besser Etwas Abstand oder: Zeit für neues Glück USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sex mit der Ex ist für Ray (Thomas Jane) ein kurzes Vergnügen, denn Jessica (Anne Heche) flieht Hals über Kopf aus seinem Zelt. Tanya (Jane Adams) findet derweil bei der Rückkehr nach Hause einen unerwarteten Besucher auf ihrer Treppe vor: Rays Sohn Damon (Charlie Saxton) will sie als Mentorin für seine hoffnungsvolle Dichter-Karriere gewinnen. Aber dazu fühlt sich Tanya überhaupt nicht berufen. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Rebecca Creskoff (Lenore Bernard) Gregg Henry (Mike) Originaltitel: Hung Regie: Daniel Attias Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Eduardo Machado, Julia Brownell, Brett C. Leonard, Gary Sunshine Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 163 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 97 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 97 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 72 Min.