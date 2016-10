Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Hass liegt in der Luft USA 1999 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als das neue Jahrtausend anbricht, spitzen sich die ethnischen Konflikte unter den Häftlingen des Resozialisierungsflügels Emerald City zu. Auch die Wärter geraten sich untereinander zusehend in die Haare. Leo Glynn (Ernie Hudson) feuert schließlich Clayton Hughes (Seth Gilliam). Bevor der den Knast verlässt, überreicht er dem Gefangenen Simon (Adewale Akinnuoye-Agbaje) noch ein ganz besonderes Geschenk. - Nichts für zarte Gemüter: knallharte Knastserie aus dem Hause HBO, von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Barbara Kopple Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 16

