Kabel1 Doku 00:20 bis 00:45 Dokumentation Unreported World Libyen brennt - unterwegs mit der Feuerwehr in Tripolis GB 2014 2016-10-14 00:10 16:9 HDTV Im August 2014 stürmte der bewaffnete Bund "Libya Dawn" Libyas Haupstadt Tripoli, um eine neue Regierung auszurufen. Die Stadt ist seitdem zu gefährlich geworden, weshalb die meisten Ausländer geflüchtet sind. Doch die Reporter Seyi Rhodes und Laura Warner haben in einem Feuerwehrhaus Schutz gefunden. Dort filmen sie die Feuerwehrmänner bei der Arbeit, wobei lebendige Momentaufnahmen inmitten eines zerstörten Landes entstanden sind. Originaltitel: Unreported World