ProSieben 04:30 bis 04:55 Comedyserie Malcolm mittendrin Burning Man USA 2005 2016-10-12 01:35 Wieder da Merken Malcolm und Reese planen den Besuch des berühmten Kunst-Festivals "Burning Man". Dabei entdeckt auch die Familie ihre Liebe für den kreativen Selbstausdruck und genießt die Zeit. Malcolm lernt Anita kennen und schwebt sofort auf Wolke sieben. Was für ein süßes Mädchen! Reese hingegen stürzt sich ins Getümmel und möchte gar nicht mehr nach Hause In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Rosanna Arquette (Anita) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Peter Lauer Drehbuch: Michael Glouberman Kamera: Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

