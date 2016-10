ProSieben 10:10 bis 10:35 Comedyserie The Big Bang Theory Für ihn oder mit ihm USA 2009 16:9 HDTV Merken Die Freunde machen Pläne für die anstehenden Thanksgiving-Feierlichkeiten. Plötzlich bricht Raj in Tränen aus: Er könnte bald abgeschoben werden, wenn seine Forschung nicht endlich irgendwelche Ergebnisse bringt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Elizabeth Bogush (Dr. Catherine Millstone) Oliver Muirhead (Professor Laughlin) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Bill Prady Kamera: Steven V. Silver

