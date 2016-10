ProSieben 08:25 bis 08:50 Comedyserie Two and a Half Men Der Herr im Haus USA 2008 16:9 Merken Herb, Judiths neuer Mann, hält die Reibereien zu Hause nicht länger aus und sucht das Weite. Nun glaubt Alan, wieder bei Judith landen zu können. Als er sie aufsucht, öffnet sie ihm bereitwillig die Tür und lässt sich von ihm trösten. Herb hingegen will mit Charlie auf Frauenfang gehen, doch er war schon lange nicht mehr unterwegs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Sacheen Padilla (Maureen) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 184 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 184 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 184 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 154 Min.