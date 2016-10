ProSieben 06:25 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Sag einfach nein USA 2010 16:9 HDTV Merken Barney will unbedingt seine neue Bekanntschaft, Anita, ins Bett bekommen. Doch er scheitert kläglich, denn sie scheint sich strikt an die Regeln eines Buches zu halten, das bei Robin herumliegt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jennifer Lopez (Anita Appleby) Benjamin Koldyke (Don Frank) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

