ProSieben 00:00 bis 00:50 SciFi-Serie Legends of Tomorrow Harmony Falls USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Im Jahr 1958 wurden in der amerikanischen Kleinstadt Harmony Falls mehrere Menschen ermordet. Rip Hunter glaubt, dass Vandal Savage dahintersteckt. Er reist mit seinem Team in der Zeit zurück. Jax wird von Savage überwältigt und er beobachtet, wie der Bösewicht mit einem Meteoriten-Elexir aus normalen Jugendlichen fliegende Monster macht Schauspieler: Victor Garber (Dr. Martin Stein) Brandon Routh (Ray Palmer / The Atom) Arthur Darvill (Rip Hunter) Caity Lotz (Sara Lance / White Canary) Dominic Purcell (Mick Rory / Heat Wave) Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson / Firestorm) Casper Crump (Vandal Savage) Originaltitel: Legends of Tomorrow Regie: Joe Dante Drehbuch: Sarah Nicole Jones, Cortney Norris Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12