ProSieben 14:25 bis 14:50 Comedyserie Two and a Half Men Mali-Buh USA 2008 2016-10-12 08:05 16:9 HDTV Charlies wertvolles Auto muss zur Inspektion - und Alan bringt es hin. Alan kann sein Glück nicht fassen, als er kurze Zeit später schon mit Diane im Haus seiner Mutter landet, wo sie ein paar vergnügliche Stunden verbringen. Doch Diane kam nur mit, weil Alan so ein tolles Auto fährt. Und auch Jake entdeckt das andere Geschlecht: Im Nachbarhaus ist Celeste zusammen mit ihrem Vater eingezogen Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Michael Clarke Duncan (Jerome) Bellamy Young (Diane) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6