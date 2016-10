Sky Krimi 23:50 bis 00:45 Krimiserie Die Kumpel Kopfgeld D 2001 Stereo Merken Bei einem Zugriff auf eine Gruppe von Kunsträubern kommt es zwischen Manni und dem Chef der Bande zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Nur Urban Lochner gelingt die Flucht, die anderen Verbrecher nimmt die SOKO in Gewahrsam. Obwohl der Einsatz halbwegs erfolgreich verlief, stürzt der Tod des Bandenchefs Manni in eine Krise. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Frank Stieren (Timo) Axel Häfner (Manni) Oliver Nitsche (Urban Lochner) Jasmin Gerat (Alina Pitacci) Katharina Abt (Rica Severin) Bernd Stegemann (Guido Köster) Julia Beerhold (Kathi Laboga) Originaltitel: Die Kumpel Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Rainer Bertram Kamera: Michael Bertl Musik: Jörg Jesse, Curt Cress