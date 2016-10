RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Sagenhaftes Machu Picchu D 2016 HDTV Live TV Merken Peru: Die legendäre Inka-Stadt Machu Picchu: UNESCO-Weltkulturerbe und eines der neuen sieben Weltwunder. Nicht nur die Passagierinnen Anja und Angela tauchen in diese geheimnisvolle Welt ein. Hotelmanager Josef Brunner macht, mit vielen Spielsachen im Gepäck, bewegende und berührende Erfahrungen in einem Waisenhaus. Sänger Gregor Meyle rüstet sich in Lima für den Winter zu Hause. Kapitän Morten Hansen legt sich mit einem peruanischen Lotsen an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer