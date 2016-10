Sky Nostalgie 03:20 bis 04:50 Komödie Die Ente klingelt um halb acht D, I 1968 Nach einer Vorlage von Marcel Aymé 20 40 60 80 100 Merken Während daheim eine Bratente im programmierten Backofen gart, hat Computerexperte Dr. Alexander (Heinz Rühmann) auf dem Heimweg eine Kollision mit einem Zirkuselefanten. Doch als er das der Polizei erzählt, wandert der völlig gesunde Dr. Alexander in die Klapsmühle. - Zeitparodie mit einem genialen Heinz Rühmann in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Dr. Alexander) Hertha Feiler (Adele) Graziella Granata (Dr Jaspers) Charles Regnier (Professor Sauermann) John van Dreelen (Rechtsanwald Kellermann) Balduin Baas (Lesender) Rudolf Schündler (Staatsanwalt) Originaltitel: Die Ente klingelt um halb acht Regie: Rolf Thiele Drehbuch: Roy Evans, Riccardo Ghione, Paul Hengge Kamera: Wolf Wirth Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 6

