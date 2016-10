Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Zorro - Der schwarze Rächer Schönheit und Charakter USA, F 1991 Merken Die schöne Witwe Alberta trifft in Los Angeles ein. Sie wird dort wegen Mordes an ihrem Mann verhaftet. Zorro befreit sie aus dem Gefängnis. Doch schon bald kommen ihm Zweifel an der Unschuld der geheimnisvollen Schönen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Duncan Regehr (Don Diego de la Vega / Zorro) Patrice Martinez (Victoria Escalante) James Victor (Sergeant Jaime Mendoza) J.G. Hertzler (Alcalde Ignacio de Soto) Juan Diego Botto (Felipe) Henry Darrow (Don Alejandro de la Vega) Elizabeth Hickling (Alberta Sinestra) Originaltitel: Zorro Regie: Ray Austin Drehbuch: Johnston McCulley, Philip John Taylor Kamera: James Devis Musik: Jay Asher