Sky Nostalgie 09:50 bis 11:25 Krimi Die Dame in Schwarz D 1951 SW 20 40 60 80 100 Merken Bianca Monnier (Mady Rahl), die Geliebte eines hingerichteten Bankräubers, führt seine dunklen Geschäfte weiter. Doch der Kriminalist Dr. Royce (Paul Hartmann) kommt ihr auf die Spur. Als sie Royce daraufhin erpresst, bringt er sie um. Die Polizei glaubt an einen Selbstmord. - Solider Krimi von Altmeister Erich Engels ("Kriminalreporter Holm"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mady Rahl (Bianca Monnier) Paul Hartmann (Frederik Royce) Rudolf Prack (Nils Corbett) Inge Egger (Ann) Harald Paulsen ("Fürst" Balbanoff) Rolf von Nauckhoff (Henry Richards) Franz Schafheitlin (Chefinspektor Marshall) Originaltitel: Die Dame in Schwarz Regie: Erich Engels Drehbuch: Wolf Neumeister, Erich Engels Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Adolf Steimel Altersempfehlung: ab 16

