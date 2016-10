Sky Cinema 18:30 bis 18:40 Magazin Making of... Der Marsianer - Rettet Mark Watney D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sarah Valentina Winkhaus entführt die Zuschauer hinter die Kulissen des siebenfach oscarnominierten Sci-Fi-Hits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of ...