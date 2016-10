MGM 04:40 bis 06:10 Actionfilm American Fighter II - Der Auftrag USA 1987 Nach einer Vorlage von Gary Conway 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Karibikinsel St. Thomas verschwinden immer wieder amerikanische Marines, die dort die US-Botschaft bewachen sollten. Die Army-Rangers Armstrong (Michael Dudikoff) und Jackson (Steve James) erhalten den Auftrag, den rätselhaften Fall zu klären. Bald stoßen die beiden auf das geheimes Camp, in dem ein skrupelloser Drogenbaron seine Gefangenen in willenlose Kampfmaschinen verwandelt. - Schlagkräftige Prügelaction mit dem ünverwüstlichen Michael Dudikoff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Dudikoff (Sgt. Joe Armstrong) Steve James (Sgt. Curtis Jackson) Larry Poindexter (Sgt. Charlie McDonald) Gary Conway (Leo ?The Lion? Burke) Jeff Weston (Capt. Woodward) Michelle Botes (Alicia) Mike Stone (Tojo Ken) Originaltitel: American Ninja 2: The Confrontation Regie: Sam Firstenberg Drehbuch: Gary Conway, James Booth Kamera: Gideon Porath Musik: Michael Bishop, George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16

