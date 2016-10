MGM 00:50 bis 02:45 Actionfilm Elite Squad BRA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Captain Nascimento (Wagner Moura) ist Chef einer Spezialeinheit, die in den Slums von Rio schwerbewaffnet gegen Drogenbanden und andere Kriminelle kämpft. Weil seine Frau ein Kind erwartet, möchte er den gefährlichen Job an den Nagel hängen. Doch davor muss er einen Nachfolger finden. Vor dem anstehenden Papstbesuch sollen die potenziellen Kandidaten mit schlagkräftigem Einsatz für Ruhe sorgen und ihre Qualifikation beweisen. - Preisgekröntes, dokumentarisch inszeniertes Actiondrama über den harten Cop-Alltag in Rios Elendsvierteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wagner Moura (Nascimento) Caio Junqueira (Neto) André Ramiro (Matias) Maria Ribeiro (Rosane) Fernanda Machado (Maria) André Mauro (Rodrigues) Milhem Cortaz (Fábio) Originaltitel: Tropa de Elite Regie: José Padilha Drehbuch: Bráulio Mantovani, José Padilha, Rodrigo Pimentel Kamera: Lula Carvalho Musik: Pedro Bromfman Altersempfehlung: ab 18

