Der erfolgreiche Regisseur Sandy (Woody Allen) hat ein Verhältnis mit der verheirateten Französin Isobel (Marie-Christine Barrault), obwohl er noch immer seiner Ex (Charlotte Rampling) nachhängt. Als Isobel ankündigt, ihren Mann zu verlassen, stellt Sandy fest, dass er eigentlich in die Pianistin Daisy (Jessica Harper) verliebt ist. - Sehr persönliches Werk von Woody Allen in hervorragender Schwarzweiß-Fotografie.