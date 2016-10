Sat.1 02:30 bis 03:10 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Bei einem Verkehrsunfall ist eine 42-Jährige beim Einparken mit ihrem Wagen in einen 21-Jährigen gefahren. Doch die Verletzungen des Angefahrenen passen nicht zum geschilderten Unfallhergang. - Ein Kind wählt den Notruf, der nach kurzer Zeit abbricht. Als die Beamten bei der angegebenen Adresse eintreffen, finden sie eine weinende Sechsjährige und ihre Leih-Oma vor, die behauptet, dass alles in Ordnung sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

