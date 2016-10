Sat.1 00:25 bis 01:10 Magazin News & Stories Immer radikal, niemals konsequent! D 2016 16:9 HDTV Merken Der Philosoph Walter Benjamin war ein radikaler Denker: Ein Schema oder eine Doktrin waren ihm fremd, er plädierte für absolute gedankliche Offenheit. Benjamin arbeitete eng mit Bert Brecht zusammen. Gemeinsam wollten sie einen Neuanfang kreieren, während sich in Europa der Faschismus ausbreitete. Walter Benjamins Biograf Mike Jennings von der Princeton University gibt einen Einblick in den Widerstandsgeist des gebürtigen Berliners, der 1940 Suizid beging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: News & Stories