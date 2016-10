Sat.1 20:15 bis 22:05 Komödie Auch Lügen will gelernt sein D 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familie Michalke ist gerade auf dem Weg in den Urlaub, als dem leicht angetrunkenen Horst ein Mann vor das Auto läuft. Jetzt ist guter Rat teuer. Doch die Michalkes zögern nicht lange. Sie packen den Ohnmächtigen ins Auto und nehmen ihn mit nach Hause. Als der Verletzte wieder zu sich kommt, kann er sich scheinbar an nichts erinnern und beschließt, erst einmal bei der Familie zu bleiben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Horst Michalke) Sophie Schütt (Marion Michalke) Maximilian Werner (Niklas Michalke) Lotte Flack (Sandra Michalke) Tim Seyfi (Süleyman) Edward Piccin (Sascha) Maximilian Grill (Reginald Bender) Originaltitel: Auch Lügen will gelernt sein Regie: Michael Wenning Drehbuch: Markus Hoffmann Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6