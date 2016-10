Sat.1 16:00 bis 17:00 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 2016-10-11 01:40 16:9 HDTV Merken Die Polizei wird zu einem Reihenhaus gerufen. Es soll nach lautem Gebrüll ein Schuss gefallen sein! Die Beamten landen mitten in einem dramatischen Familienfall. - Die Beamten werden in einem skurrilen Fall alarmiert: Die Anruferin hat im Bett ihres Verlobten eine unbekannte Frau gefunden, die mit Handschellen angekettet ist ... - Die Polizisten werden zu einem Parkplatz vor einem Shoppingcenter gerufen, weil einer Kundin beim Verladen ein gerade gekauftes Gerät gestohlen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin