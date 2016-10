Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 2016-10-11 03:55 16:9 HDTV Merken In einem Treppenhaus wird ein alleingelassenes Baby gefunden. Von der Mutter fehlt jede Spur. In einer Stripbar geht es heiß her: Ein 53-Jähriger wird mit einer Glasflasche auf der Toilette niedergeschlagen. Können die Beamten den Täter ausfindig machen? Eine 39-jährige Briefträgerin wird von ihrer 38-jährigen Chefin verdächtigt, Briefe zu unterschlagen. Doch die Zustellerin beteuert ihre Unschuld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife