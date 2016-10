Sky Cinema Hits 11:00 bis 13:00 SciFi-Film Star Wars: Eine neue Hoffnung USA 1977 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bürgerkrieg in der Galaxis: Imperiale Streitmächte liefern sich Machtkämpfe mit den Widerstandskräften der Rebellen-Allianz. Der junge Luke Skywalker (Mark Hamill) wird unschuldig in die Ereignisse hineingezogen, als er eine geheime Botschaft in einem Roboter findet. - Mit sechs Oscars gekrönter Sci-Fi-Klassiker, der die (Film-)Welt veränderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo) Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Peter Cushing (Admiral Tarkin) David Prowse (Darth Vader) Peter Mayhew (Chewbacca) Originaltitel: Star Wars Regie: George Lucas Drehbuch: George Lucas Kamera: Gil Taylor Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12