RTL Passion 04:20 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-15 12:05 Merken Christoph beschließt, persönlich nach Russland zu fliegen, in der Hoffnung, Richard bis zur EM aus dem Gefängnis holen zu können. Obwohl er - genauso wie Vanessa - Simones Vorwürfe gegen Carmen für ungerechtfertigt hält, rechnet er sich größere Chancen aus, wenn Carmen als Unterstützung mitkommt. Schweren Herzens nimmt er Abschied von der schwangeren Vanessa, die er gerade jetzt nur ungern alleine lässt. Diana, Ingo und Marie sind überzeugt, dass Jenny hinter Dianas falscher Kayser-Johnson-Diagnose steckt. Da sie jedoch keine Beweise haben, glauben sie nicht, gegen Jenny etwas ausrichten zu können. In Wahrheit belastet Jenny ihr Verdacht mehr, als sie ahnen, denn diese sieht dadurch ihr Liebesouting mit Deniz gefährdet. Carmens Schuldgefühle werden durch Simones ungerechte Vorwürfe erneut geschürt und sie beschließt, Christoph nach Russland zu begleiten. Allein die Sorge um Michelle, die für Vincents Manipulationsversuche empfänglich scheint, lässt Carmen zögern. Als Vincent sich jedoch auf eine lange Geschäftsreise verabschiedet, bleibt Carmen bei ihrem Entschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

