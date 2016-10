RTL Passion 16:10 bis 17:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Ich war's D 2003 2016-10-11 00:40 Merken Simone gesteht Strauss in ihrem Wahn den Mord an Baumann. Strauss, der ihr glaubt, sieht sich verpflichtet, das Geständnis an die Polizei weiterzugeben. Uschi kann ihn im letzten Augenblick zwar noch davon abbringen, doch Simone kommt dennoch nicht ungeschoren davon. Stefanie Gessler kommt nach einem Heroinentzug wegen Drogenbesitzes nach Reutlitz und zu Fisch auf die Zelle. Fisch selbst wird von Godzilla und Gerda bedroht, die sie für die Schulden der Gang haftbar machen. Aber schon bald sieht Fisch eine Möglichkiet, ihren Kopf mit Hilfe der Neuen aus der Schlinge zu ziehen. Maja will sowohl privat als auch beruflich einen Neuanfang machen. Doch der Besuch ihrer Schwester Andrea sorgt erneut für Unruhe. Vor allem als sich herausstellt, dass Andrea bleiben will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Petra Bodenbach, Andreas Fuhrmann, Sven Miehe, Stefan Rehberger Musik: Karim Sebastian Elias