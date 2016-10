RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-11 03:25 Merken Richard macht sich Vorwürfe, Simone nach seiner Verhaftung verleitet zu haben, alleine weiter nach Jenny zu suchen. Richard will an die russische Öffentlichkeit gehen, um einen Hinweis auf Simones Verbleib zu erhalten. Doch dann kehrt Simone unerwartet nach Hause zurück - allerdings nicht allein. Isabelle ist verletzt, als Ben ihr unterstellt, zu dopen. Sie verlangt, dass jeder Sportler im Zentrum getestet wird. Ben erkennt unwohl, seine Frau zu Unrecht verdächtigt zu haben, Isabelle muss erkennen, dass Ben dem Dopingverdacht nicht weiter nachgehen will. Trotzdem ist Isabelle entschlossen, ihre Intrige gegen Katja weiterzuführen. Annette und Ingo haben endlich die sexuelle Leidenschaft in ihrer Ehe wiedergefunden. Um das neu entbrannte Feuer am Leben zu erhalten, beschließen die beiden, einen Tanzkurs zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser